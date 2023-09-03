台灣民意基金會日前公布「台灣獨立」或「兩岸統一」最新支持度民調，結果顯示有48.9%期盼台灣獨立、11.8%想要統一，僅26.9%希望維持現狀，但前立委郭正亮質疑，問卷的口說題目中僅問到台灣獨立、兩岸統一，沒有提及「維持現狀」，引發該基金會董事長游盈隆反擊。前立委蔡正元也指出，維持現狀會佔據民調結果「台灣獨立」很大一部份，因為「很多人想獨立不敢獨立，包括民進黨主席賴清德」。

郭正亮2日在政論節目《麥玉潔辣晚報》表示，游盈隆在該份民調的口說題目中，僅提台灣獨立、兩岸統一，問卷中才有維持現狀，而早期是因1991年民進黨台獨黨綱通過，要了解台灣有多少支持獨立才會這樣問，但前總統馬英九、蔡英文執政時都主張維持現狀，陸委會、政大選研中心、《美麗島電子報》也都將「維持現狀」列入統獨民調選項中。

同台的蔡正元也表示認同，他直言口說問題僅說統一、獨立，但在選項中才有維持現狀有些莫名其妙，且所謂的「維持現狀」會吃掉「台灣獨立」48.9%的很大一部份，因為很多人想獨立不敢獨立，包括副總統兼民進黨2024總統參選人賴清德。

蔡正元指出，該份民調是讓賴清德做文章，游盈隆當然知道怎麼做民調，只是趁現在的時機點，拿舊考卷來問新環境，沒有意義；郭正亮也直言，現在去問賴清德，他會主張台灣獨立嗎？「他現在都在說主張維持現狀啊。」

蔡正元說，會堅持喊台獨且實行台灣獨立的人真的很少，就像已逝民進黨大老說過的「可以講，不能做」，也就是不敢實際去推動台獨，只敢在嘴上說說，這即屬於「維持現狀」，就像想追女明星但不敢去追一樣。

蔡正元也提到，兩岸統一和台灣獨立現在都做不了，維持現狀也不知道還要維持多久，只能認可這個現實，兩岸關係就該回到九二共識，擱置政治議題的爭議，和平發展、和平交流才是正途；他指出，因為台獨課綱的關係，越年輕的族群主張獨立的比例越高，但政治是務實的決策過程，確實客觀地面對台灣處境，為後代子孫安排比較好的兩岸環境，這才是萬全保存的想法，不要整天想著統一、獨立，這都是做不了的事。