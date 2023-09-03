新竹1名李姓男子與少女小花（化名）的外婆交往，卻大膽趁女友熟睡時，躺在一旁伸手進小花褲中猥褻；甚至小花的妹妹就在一旁玩手機，李男竟囂張的以手亂摸小花，小花驚慌拉扯床單吸引妹妹注意，妹妹目擊「阿公的手伸進姊姊的褲子裡面」，急忙拉小花外出買東西逃離。法院依3條妨害性自主，合併判刑9年6月。可上訴。

判決書指出，李男與小花的外婆同居30餘年，小花當時未滿14歲，李男趁小花與外婆在房間午睡，李男見女友熟睡，竟躺在小花身旁，伸手摸胸、摸她下體，小花要推開卻因李男力氣大，而不敢抵抗。

2022年7月10日，小花未滿18歲，同樣在房間午睡，李男竟不顧小花妹妹就在一旁玩手機，爬上床撫摸小花、還將手伸進她褲子，小花驚慌但卻無法抵抗，妹妹感覺床單被拉扯，妹妹轉頭發現「阿公的手伸進姊姊的褲子裡面」，於是假裝要姊姊陪她買東西，李男卻用腳將小花夾住不讓她離開，妹妹只好大喊「快一點」，李男才放開。

當天晚上小花回到家，李男竟還繼續她的的惡行，再度猥褻小花得逞；事後小花與哥哥聊天時告知此事，小花母親輾轉得知，帶著家人氣得前往質問李男，李男沒有否認、並向小花道歉，事後小花尋求社工協助。

但李在檢警調查時辯稱，當日很累去睡覺，不知道他們何時進來，又堅稱當時有隔著內褲摸到肚子以下、但沒碰生殖器及胸部、以為抱的是女友；第二次當時喝醉了，醒來時已是隔天早上，毫無知覺。

法官審酌，李男為小花外婆之同居人，竟為逞個人私欲，不顧人倫，對年幼之被害人，以違反意願為性交行為，犯後否認犯行，任意推託、空言卸責，還反指2姊妹誣陷，依妨害性自主判李男3條強制性交罪8年、3年8月、3年2月，合併執行9年6月。可上訴。