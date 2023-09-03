華為Mate 60 Pro新款手機，實測已經到了5G的標準。前立委郭正亮表示，美國現在一般判斷，華為並不是透過國外貿易偷偷買晶片，這不太可能 ，因為量太大了，美國不可能不知道。

郭正亮2日在中天《麥玉潔辣晚報》節目中表示，華為推出5G手機，大家認為大概是中芯國際用7奈米、以重複曝光，做到5奈米的效果，這並不容易，所以成本會比較高，華為價格訂人民幣6999元(約新台幣3萬多元)，事實上並沒有賺很多，因為重複曝光的成本會比較貴。

郭正亮接著指出，比較令人意外的是，華為設計出晶片，委外由中芯國際製造，一定要製程軟體，這一關華為自己破了，這難度很高；等於華為全部自己做，難以想像。

郭正亮表示，大陸民眾也很熱心，預購量訂到1億支；據了解，華為出貨的目標4000萬支， 這表示，做那個晶片很辛苦 。美國的媒體也都公認，說華為的5G測速是真的，而且跟iPhone 15一樣快 。而華為未來的挑戰是持續性，比如4000萬支手機出貨了，後面還有一堆人在等，這就要看華為會不會繼續出貨往前走。

郭正亮指出，華為連GPU、EDA也自己做，然後和中芯國際合製5G的晶片，也都是自己做。美國現在一般判斷，華為並不是透過國外貿易偷偷買晶片，這不太可能 ，因為量太大了，美國不可能不知道。 後來美國政府也說沒有要制裁中東 ，因為本來有一些傳聞，猜測華為是從中東偷渡晶片，但這不可能，因為量這麼大 ，所以應該就在中國大陸製造，這可說是里程碑，絕對在歷史上可以記上一筆 。