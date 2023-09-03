隨著本屆世界盃男籃賽第17到32名排名賽全部打完，第17到32名球隊排名順位也跟著出爐，除了確定獲得明年巴黎奧運的南蘇丹、法國與日本分別排在第17到19名，落居排名賽分組墊底的大陸隊，也確定排在第29名，創下世界盃參賽隊史最差成績。

本屆世界盃男籃賽第17到32名依序是：南蘇丹、法國、日本、埃及、芬蘭、紐西蘭、黎巴嫩、菲律賓、墨西哥、安哥拉、象牙海岸、維德角、大陸、委內瑞拉、伊朗與約旦，其中包含埃及、芬蘭、紐西蘭、黎巴嫩、菲律賓、墨西哥、安哥拉與象牙海岸等8隊取得明年巴黎奧運男籃外卡賽資格。

原本大陸男籃在世界盃的最差參賽成績，是在上屆自家舉辦的世界盃第24名，如今再次跌到更慘的第29名，還喪失參加巴黎奧運外卡賽資格，等同提前宣告無緣巴黎奧運，2日輸給菲律賓的比賽，更是大陸隊在洲際比賽(世界盃與奧運)史上首次輸給亞洲球隊。