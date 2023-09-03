剛果民主共和國當局表示，一支運輸黃金的中國採礦車隊在該國東北部遭遇襲擊，造成4人死亡，其中包括2名中國公民。

美聯社報導，這起事件發生在南基伍省（South Kivu）菲齊鎮（Fizi）。該地區的行政長官卡隆吉（Sammy Badibanga Kalonji）表示，1名剛果士兵、1名司機和2名中國公民在金博河（Kimbo river）附近的武裝搶劫中喪生。

卡隆吉說，還有3人在襲擊中受到重傷，其中包括1名剛果士兵和1名工人，傷者正在當地醫院接受治療。

卡隆吉表示，襲擊者劫走「大量」黃金。遇襲的車隊屬於一家在南基伍省經營的中國礦業公司。

許多中國公司在南基伍省開採黃金和其他礦產。近30年來，南基伍省一直備受武裝團體暴力行動的滋擾。

由於有超過120個武裝團體在剛果東部爭奪土地和資源，該地區針對採石場和採礦合作社的襲擊可謂相當頻繁。

2022年，南基伍省另一家中國礦業公司的1名剛果員工在類似的襲擊中被殺害。（譯者：施施）1120903