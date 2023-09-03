新北市板橋區一名汽車駕駛，8月31日在新海大橋目擊，一名騎士居然右手騎機車、左手牽著一輛自行車，驚險的一幕讓他驚呼「夭壽」，也為該騎士捏把冷汗。

根據「社會事影音新聞」曝光的影像可見，一名騎士竟在新北市板橋區通往新莊區的新海大橋，左手控制一輛自行車、右手催著機車油門，「左右開弓」的畫面全被後方的汽車駕駛目擊，讓他不禁直言，「一人騎2車就對了？」

之後騎士行經橋梁伸縮縫，自行車由於路面不平產生彈跳、車頭不斷甩動，乍看差點失控，驚險一幕也讓汽車駕駛驚呼「唉呦！唉呦！夭壽喔」，好在當下沒有發生意外，汽車駕駛也趁路面由窄而寬之際趕緊超車，避開該危險駕駛的騎士。

針對上述影像，海山分局表示，該騎士已涉嫌違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第1款，可處新臺幣6000元以上36000元以下罰鍰。警方呼籲，民眾駕駛車輛應當遵守交通規則，確保用路人及自身安全。

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