迎接生命到來本是一件喜事，若被過度干預就會變調。一名人妻最近預產期將至，親戚卻說「不要在（農曆）7月生」，後來公婆也被影響，為此不惜每天打電話確認，讓她壓力大到差點出事，也讓丈夫直呼「這是一個不幸的月份」，非常後悔將預產期如實告知家人。

「這是一個不幸的月份，尤其在長輩的心裡，有聽過生小孩要看日子，那你有聽過要躲月份的嗎？」人夫在臉書社團「匿名2公社」發文表示，妻子懷孕本是一件開心的事，但因預產期在農曆7月，結果被跑宮廟的親戚得知當下，開始狂勸「要嘛提早生，要嘛延後生，不要在（農曆）7月生」，只因親戚認為農曆7月生孩子，小孩與孕婦都有不好影響，一定要生就要準備三牲四果祭拜、給點香油錢，才能保佑妻小平安。

怎料，父母後來也因親戚的不斷洗腦，開始每日狂打電話問說什麼時候要生孩子，弄得原人夫非常無奈，妻子也因壓力大到差點出事。不料親戚此時竟又出面聲稱，「叫你們不要在農曆生就是會出是你們就不信！現在只是小小警告！不要不信邪！」

人夫聞言氣炸，「要不是因為你是長輩，我真的想直接跟你說，拜拜是讓心靈有個寄託跟安撫、安慰的功能，不是給你拿來騙治病、騙奇蹟跟騙錢，如果神明有用，幹嘛要開醫院？大家生病都去找神明治病就好了。」他也透露，如果還有一次機會，會向家人謊稱預產期在農曆8月，就算孩子提前出生，直到農曆8月中旬以前，也絕不會告訴任何人。

人夫氣炸，非常後悔將預產期如實告知家人。（圖／翻攝自「匿名2公社」臉書）

貼文一出引發熱議，網友相繼表示「本來是歡喜的一件事，被搞成這樣，產婦壓力到底有多大？農曆7月出生又怎樣，重點是平安順產吧！那些管很寬的人真是該打嘴巴」、「作為老公，只需在乎你老婆的身心靈及肚裡的胎兒安全就好，其他的一切順其自然，沒有任何一件事能證明在農曆7月生產是壞事」、「我兒子就是農曆7月生，又乖又好帶，孩子要選什麼時候出來誰擋得住」、「農曆7月咋啦？我就是農曆7月生的小孩，還不是頭好壯壯」、｢人比鬼還恐怖｣。

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