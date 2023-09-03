新北市三重區一名70歲胡姓男子，1日晚間6時騎車行經重新路三段，不慎撞上一旁乘坐電動輪椅的身障婦人。警方到場發現胡男並未酒駕，傷勢檢驗無須送醫，員警登記資料後便將他放行。之後也有駕駛曝光當天行車紀錄器畫面，可見身障婦人遭撞後仰重摔，胡男因此重摔倒地，一度無法動彈。

一名駕駛在網上曝光該起車禍事故當天的行車記錄器影片，可見紅燈亮起已有數秒，胡男卻因急闖紅燈，撞上距離最近、斑馬線上一名乘坐電動輪椅過馬路的身障婦人，致其失去重心、後仰倒地，當下一旁路人見狀，隨即向前將她攙扶。

據了解，胡男當晚騎乘一輛機車，行經重新路三段一處路口正往台北市方向直行，由於天雨路滑，加上沒有留意由黃轉紅的交通號誌，緊急煞車卻仍失控打滑自摔，意外波及人穿越道上的一輛電動代步車，導致車上一名身障婦人後仰倒地。

警方獲報到場，身障婦人早已先行離去。至於胡男雖有肢體輕微擦挫傷，無須送醫，員警確認他沒有酒駕，抄登資料告知權利後便放行離去。

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