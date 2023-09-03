氣象局發布豪、大雨特報。（圖取自氣象局網頁）

海葵颱風來勢洶洶！根據最新氣象局3日5時資料顯示，海葵颱風中心目前在臺東東方海面，向西轉西北西移動，其暴風圈正逐漸進入臺灣東部及東南部陸地，對宜蘭、花蓮、臺東、新竹以南地區、恆春半島及澎湖構成威脅。氣象局1日清晨針對9縣市發布豪、大雨特報，低窪地區請慎防淹水。

氣象專家吳德榮指出，據(3日2時)中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，「海葵」增強、已近其顛峰(近中心平均風速40米/秒)，但屬「中颱」(33米/秒至48米/秒)的中等強度；偏西向台灣逼近，今(3日)傍晚前後、中心大致在台東縣境登陸，台東、花蓮要注意破壞性強風；明(4)日進入台灣海峽南部，週二(5日)下午已接近福建，移速減慢，「不確定範圍」擴大，其動向仍有變化；不過在福建才產生變化，強度又已大幅減弱，對台威脅不致加大。最新(2日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，「海葵」的系集路徑在末期非常分散、且強度已弱。

吳德榮指出，今(3)日「海葵」逼近，各地風雨逐漸增大，傍晚前後中心登陸，台東、花蓮要特別注意破壞性強風。明(4)日南部、澎湖及金門風雨增強，東半部持續大量降雨，應戒備。週二(5日)下午起「海葵」逐漸逼近福建，台灣的強風、豪雨將逐漸減弱。週三(6日)至週五(8日)受季風低壓環流影響，水氣多、大氣不穩定，各地有局部陣雨的機率，午後易有大雷雨發展，伴隨「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)，應注意。

海葵颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今(3)日宜蘭縣山區及花蓮縣、臺東縣有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、大臺北、宜蘭地區及桃園、新竹、臺中山區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

今、明兩天受海葵颱風及其外圍環流影響，臺灣東半部、南部地區及中部以北山區有陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨，東半部地區有局部豪雨或豪雨等級以上降雨發生的機率，南部地區、中部以北山區及澎湖有大雨或局部豪雨發生的機率。今、明兩天臺灣各沿海及澎湖、金門、馬祖有長浪發生的機率，請注意。

警戒區域及事項

陸上：宜蘭、花蓮、臺東、新竹、苗栗、臺中、彰化、南投、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、恆春半島、澎湖應嚴加戒備，並防強風豪雨。

海上：臺灣東北部海面、臺灣東南部海面、臺灣海峽、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

注意事項

今(3)日臺灣各沿海及澎湖、金門、馬祖易有長浪；臺灣附近各海面及巴士海峽風浪增大，尤其東南部(含蘭嶼、綠島)沿海將有6米以上浪高，請避免前往海邊活動。

陸上強風特報:今(3)日東南部(含蘭嶼、綠島)沿海空曠地區將有12至14級強陣風，臺灣各沿海空曠地區及澎湖、馬祖將有10至11級強陣風，其他地區及金門亦有局部8至9級強陣風出現的機率，請注意。

適逢年度大潮，漲潮期間沿海低窪地區需留意海水倒灌及積淹水。