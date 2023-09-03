根據《美麗島電子報》最新公布的2024總統大選追蹤民調，在三腳督的情況下，支持度分別為賴清德36.8％、侯友宜19.6％、柯文哲17.5％；若是四腳督戰局，支持度則為賴清德35.3％、侯友宜18.8％、柯文哲15.1％、郭台銘11.3％。資深媒體人吳子嘉2日表示，這次選舉最後若出現一對一，藍軍有可能會贏。

有網友2日在《董事長開講》直播時問到，吳子嘉曾說此次大選會是五五波，但目前賴清德的民調看似輾壓其他參選人。對此，吳子嘉分析，現在不是賴清德輾壓，而是整體還沒進入熱戰階段，這次選舉最後若出現一對一，藍軍有可能贏，因為賴不強，但若不能變成一對一，賴就會穩贏；吳強調，一對一的可能性是存在的，這並不是由侯友宜、柯文哲、郭台銘3人決定，而是由選民決定。

來賓徐巧芯指出，賴清德的民調一直停留在35％左右，如果加上未表態、不投票的，除以0.8，大概可以拿到4成左右，所以並不是五五波，在野的「盤」還是比民進黨大。

徐巧芯點出，賴清德可以穩穩拿到民進黨全部的基本盤，可是中間選民和一些反綠陣營，對賴清德的反感遠超過總統蔡英文，一些支持蔡的人，也不一定支持賴，因此，賴不僅沒有到五五波，還是一個弱領先，最後就要看在野整合能不能成功。

另外，針對侯友宜提出「80歲以上不要再開巴氏量表」政見，吳子嘉以自身為例表示，過去20年，他為了巴氏量表頭痛到極點，因他的爸媽都不能動，去門診時要坐輪椅，但是開巴氏量表要老病號才行，所以他認為侯提出的是一個好政策，救了一堆上班族。