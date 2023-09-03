共享經濟延燒全球，從汽機車、停車格、辦公室、行動電源等，台灣通通跟上，就連在大陸、日本流行一陣子的共享雨傘，近來也出現在台北街頭。CTWANT記者調查，台灣目前有3間共享雨傘業者，分別是Hosuan（品雨資訊）、Fun傘（銄銄創意）以及raingo（樂眾科技），散佈在捷運站及市區店家中，民眾可透過APP、Line租借，費用從19元起跳，其中fun傘可免費使用。

本刊記者在平日下午實地前往捷運南京復興站附近，體驗3家共享雨傘租借服務。據記者先租借「Hosuan」，下載APP點選「開始使用」、填寫手機號碼，並在付款設定中添加信用卡，即可利用「地圖」找尋到周遭店內租借站，掃描雨傘台上的QR Code就能借到黑色傘，前20分鐘免費、每日最高上限20元，租借過程不到3分鐘，APP還能看到地區降雨機率和溫度。不過，Hosuan APP地圖只能看鄰近租借站，無法放大地圖看到全部據點，記者沒法規劃租還點。

擺放Hosuan的不具名老闆向記者透露，「目前放了4個月但是沒有人借過，可能因為大家還不知道有共享雨傘，我認為除了據點應該繼續擴充以外，加強宣傳也是很重要的一個環節。」

接著，記者測試fun傘，從Line好友加入官方帳號開始使用，開啟雨傘地圖後，因為無法定位記者所在位置，只好自行在地圖上找到周遭店家租借點，由於剛加入會員有前3次免費使用，掃描雨傘上的QR Code，雨傘束帶上的鎖立即解開，有多種顏色的傘可以取用，過程同樣不到3分鐘。記者透過Line好友，即時看到租借店家的優惠資訊，每天收費20元，不過可以透過玩遊戲換取每日免費租借。

目前透過地圖無法定位所在位置，不過每日都能免費租借。（圖／黃耀徵攝）

擺放fun傘的不具名店長向本刊記者表示，「有看過人使用，但是頻率不高。」他接著說，「這個出發點是好的，不過據點的佈建、雨傘的補充也是關鍵。」

最後記者測試8月28日正式營運、與台北捷運站合作的raingo，記者先下載APP，從APP地圖定位所在位置，隨即找到在南京復興站5號出口外的租借站，掃描掛壁式迷你型傘架QR CODE，即可從傘架右側取出湖水綠色的傘，從登入到租借取傘過程不到3分鐘，而且可以透過Line Pay、Apple Pay和信用卡付款。此外，記者還可從raingo地圖清楚的雙北市據點中，預先規劃歸還處。

raingo於8月28日正式與北捷合作，現在在捷運站都可以看到並且使用。（圖／raingo提供）

就租借傘的新服務，記者訪問經過的中年女性路人，「比起買一把雨傘，租一支當然便宜很多，但是現在租借點只有在捷運站，如果出站時才下雨，那1小時之內我也很難還傘啊。」

儘管租借傘費用頗低，fun傘每日免費、Hosuan每日最高20元、raingo每日最高39元，分別可租借1日、3日與14日；不過在逾期費用fun傘無須負擔、Hosuan會罰款300元，raingo則為500元。至於消費者會不會買單，挑戰不小，共享雨傘從供給到創造需求，發揮空間還很大。

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