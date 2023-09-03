大台北地區及捷運站最近出現的「共享雨傘」，中國早在2017年5月就推出，日本則是2018年底跟進，不過中國的共享雨傘在實施3個月後，因為被民眾帶回家而宣告失敗，日本卻有近100%的雨傘歸還率。台灣的業者如何以中國及日本的失敗與成功經驗為殷鑑，找出公司獲利、使用者滿意、改善污染環境的3贏局面？

中國的共享雨傘是由深圳商人趙書平發起的「共享e傘」計畫，在中國各地投放約30萬支雨傘，使用者必須先下載專屬APP、實名認證、帳戶連結及支付19元人民幣（約新台幣83元）押金，接下來以每30分鐘0.5元人民幣（約台幣2元）的價格自由租用雨傘。

不過趙書平並沒有設置專屬傘架，只要路邊有傘架即可放置，宣稱有著隨手可借還的便利性，加上租金高於售價，因此使用者都將傘帶回家，在3個月內提供的30萬把雨傘全消失，完全沒有歸還率可言。趙書平曾說過，「雨傘就是要讓民眾藏在家裡，這樣我才有錢賺。」也讓不少人認為這是「假共享、真賣傘」。

反觀日本的共享雨傘「iKasa」，隸屬於Nature Innovation Group旗下，且由日本最大鐵路運輸系統 JR東日本宣布投入資金共同營運。推出2種消費方式，分別為單次110日圓（約新台幣24元）或每月280日圓（約新台幣61元）的「無限次訂閱使用計畫」。只要在Line上加入iKasa好友，就可以掃QR-Code取得雨傘開鎖密碼，歸還的時候把雨傘放回專屬傘架，並掃描傘架上的歸還QR-Code即可。

日本共享雨傘iKasa推行4年多，使用者持續增加中。（圖／翻攝自アイカサ臉書）

根據日本媒體ecotopia統計，日本每年雨傘的消費量高達1.2億至1.3億支，其中約6成是塑膠雨傘，以東京為例，只要下雨1天就能銷售20萬支傘，且平均1年在電車上遺失的雨傘多達約2萬隻。循環台灣基金會也提到，根據日本官方環境單位估算，使用一把 IKasa雨傘可減少692g的二氧化碳排放量。

iKasa推行至今4年多，使用者以每月增加1萬人速度成長，會員數已超過30萬人；租借據點設置不僅有日本三大便利連鎖店之一的Lawson、博物館、美術館，還遍及14個都道府縣、約1,000個租借點，甚至立下2030年達到25,000個據點的目標。

fun傘創辦人劉明昊跟CTWANT記者說，「中國就像在賣傘，而日本則是賣服務。」若租金及押金等金額過高，使用者會認為已經購買產品，像中國的共享雨傘「租金」甚至超過一般雨傘的售價，許多使用者也許會認為沒有歸還的必要，喪失「共享」的意義；若據點設置不普及，在租借和歸還都不方便，也會降低民眾的使用意願。

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