在不同角色詮釋不同人生，簡嫚書挑選劇本憑直覺，覺得自己可以、覺得自己辦不到……她坦言如果現在收到第一部作品《那年，雨不停國》的劇本好像也不會選，因為每個階段的自己，那個「可以」跟「不可以」是會隨的時空背景而轉變的。

當然在現實面上有考量的空間跟策略，但走到了情感面，對簡嫚書來說都是命運的一部分，該來的角色在這時候來了，相信自己的直覺，相信自己辦得到，之前她拍《你的婚姻不是你的婚姻》時有讓人驚訝的造型，簡嫚書倒是很淡然：「我會覺得就是這個角色就是這樣子好像才迷人，就是有一個很不堪的那一面、很『人』吧，有美的那一面、有醜陋的那一面，然後很完整。可能因為光頭還是滿美的……這樣安慰自己。」

（圖／許方正攝）
（圖／許方正攝）

對簡嫚書來說會點頭接拍的戲，就是已經跨過心裡的關卡了，像是《沒有你依然燦爛》她就不能接下喪女的角色，挑戰失去新婚丈夫的另一個角色，但也不是一直沉重、悲傷到底，反而是有些轉折。

「這個角色的人生本來有滿多包袱的，在命運的安排上，她被迫就是先強行丟掉一些包袱，不是她願意的，在這個過程中，她的身體越來越輕，其實我一直在演的時候一直會想到米蘭昆德拉講的『生命中不能承受之輕』，就是越來越輕的時候，反而好像有一種失去重量的感覺，是這個角色要去調適的。」

透過《沒有你依然燦爛》的角色，簡嫚書也審視了自己對於放下跟消化的課題，年輕時的自己總是想要尋找「被認同」、想要有個樣貌呈現給外界，「可是到了現在這個身份，又有母親的角色、又有著妻子的角色等等的，反而好像是因為沒有太多時間去想一些事、思考比較深刻的問題，而去體驗到就是真的要活在當下的每一刻，然後比較不會去想丟不丟掉這件事，反而會期待自己在十年後、或是二十年後，會變成什麼模樣。」

（圖／許方正攝）
（圖／許方正攝）

很滿足了，簡嫚書現在就是滿心期待看到未來的自己是什麼樣子，現在很完整、以後更完整會是什麼狀態？當不用成為別人認為的自己是誰的時候，生活就完全屬於自己了，怎麼成長都是自己的選擇。

「其實我在演員這條路上好像一直沒有什麼太困難去……那叫離開角色，反而比較是透過角色，我覺得可以去挖掘到自己有哪些面向是我自己以前不知道的，所以對我來講，透過扮演不同角色，是一種自我發掘的一段歷程，還滿有意思的，原來我也可以這樣子講話、原來我也可以這樣子跟人家相處、或是建立出什麼樣的關係，因為角色可能會在一段期間重複練習某一些台詞，然後妳就會在現實生活……像我自己就會在現實生活中，有時候會故意開自己角色的玩笑。」

（圖／許方正攝）
（圖／許方正攝）

「透過這個角色的狀態，可以借用在自己的生活中，有時候是幫自己紓壓吧，或是排解一些情緒，應該說每一個角色都有她的智慧，你可以借用來放在自己身上，當然她不一定是真的妳，完全的妳的性格、妳的人格，可是借用一點，我覺得也會讓生活中增加一些樂趣。」

《沒有你依然燦爛》是簡嫚書一年多前拍畢的作品，在這中間時間當然也拍了其他戲劇，當時的那個角色慢慢被洗掉了、印象沒那麼深刻了，最近作品要推出，簡嫚書預先看了成品，「覺得這個人怎麼那麼難相處」，這個角色的經歷、性格、直白、強烈……是簡嫚書之前沒接觸過的，戲裡過著不同的人生，戲外借用一點角色的人生，這種人生，挺有趣的。

（圖／許方正攝）
（圖／許方正攝）

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