塞爾維亞網球天王喬柯維奇（Novak Djokovic）即將重登ATP世界排名第1，他去年因為疫苗問題被美國拒絕入境，在美國賽季積分掛零，這次回到美國打多少都是賺的。辛辛那提大師賽喬帥直接摘冠進補1000分，現任球王阿卡瑞茲（Carlos Alcaraz）只領先20積分，喬帥闖過美網首輪之後，下次ATP更新排名就可以復辟了。

這場球王爭霸戰好戲上場，阿卡瑞茲說：「老實說這成為我的目標了，我之前說我和Novak之間有精彩的世界第1爭奪戰，我已知他會在美網奪回第1。當美網結束之後，我會盡速拿回世界第1，這就是我的目標。我正為了這個目標努力，今年還剩餘很多賽事，我會在年底前拿回來。」阿卡瑞茲上屆在美網摘冠獲得2000積分，這次即使不能摘冠也得盡可能減小損失，他目前已挺進16強（180分）。

喬柯維奇去年不能打美網，另一位天王納達爾（Rafael Nadal）上屆16強爆冷敗給地主好手提亞佛（Frances Tiafoe），被看好摘冠的麥維德夫（Daniil Medvedev）也止步16強。阿卡瑞茲把握這個機會一舉成名。

今年重返故地，阿卡瑞茲說：「我很興奮回到亞瑟艾許球場（美網主賽場），我去年在這裡有很棒的旅程。我沒有想著自己是去年冠軍，我避免外界加在我身上的衛冕壓力，我只是盡力拿出最好的表現。」