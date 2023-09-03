有「一代鐵肺歌后」稱號的甄妮推出縱橫歌壇40多年，但在2014年唱完慈善演唱會，便鮮少出現在螢光幕。近日李玟被爆出生前參加節目《好聲音》受辱，甄妮接連多日發文砲轟直到節目停播，本以為她見好就收，沒想到她近日開轟「香港小姐」選美文化，更驚爆婚姻曾遭港姐介入。

甄妮連日來都在社群為李玟發聲，今天則談到：「近期香港小姐熱的沸沸揚揚，真不知每年選來有什麼意義？發揚文化？行醫救世？選女友？媳婦？演戲？八卦效果？到底是那一齣。」對於港姐的選美比賽感到不以為然，甄妮接著表示：「在我人生的歷程中，香港小姐曾是我家的小三，真是不勝唏噓！奈何結局也不好啊！深表同情！」

甄妮突爆港姐是我家的小三。（圖/甄妮 FB）

據當年港媒報導，甄妮與香港武打明星傅聲在1977年結婚，1981年港姐錢慧儀曾於拍攝《花心大少》時與傅聲傳緋聞。遺憾的是，傅聲1983年就發生了死亡車禍而過世，傅聲的座駕突撞向山邊導致車輛嚴重損毀，而他也被車內的音響器材撞斷肋骨，導致肋骨插向心臟致死。

隔了4年後，她剖腹產下女兒Melody，讓外界非常好奇「生父是誰」，她曾在節目上表示，「跟傅聲結婚後，流產4次，最後1次還讓我躺了5個月，最後用醫學改造身體，且傅聲生前就到醫院冷凍精子，她在美國進行人工受孕生下女兒。」揭開愛女身世之謎。