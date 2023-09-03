中颱海葵今天清晨5時暴風圈觸陸，預估下午登陸台東，今天嘉義以南、東部8縣市停止上班上課，至於明天周一是否有機會再放颱風假，中央氣象局表示，要看颱風被破壞的程度，今天白天會有周一的風雨預報，要再觀察。氣象局指出，颱風周一清晨至上午出海，若登陸前路徑沒向北擺動，陸警範圍大概維持目前16縣市，南部、東半部有機會明天繼續放颱風假。

海葵颱風陸上颱風警報擴大至16縣市，包括宜蘭、花蓮、台東、新竹縣市、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、恆春半島、澎湖應嚴加戒備。目前僅北北基、桃園未納入陸警。今天宣布停班停課縣市為嘉義縣市、台南、高雄、屏東、台東、花蓮，澎湖是中午12點後停班課。

氣象局預報員曾昭誠表示，海葵颱風預計今天下午登陸台東，周一清晨至上午在南高屏一帶出海，若登陸前路徑沒向北擺動，陸警範圍會維持目前縣市，海葵未來還有稍增強的空間，但若沒增強，現在就是最強的時段。今天到周二台灣受颱風及外圍環流影響，今天到周一影響最大，全台有雨，東半部有豪雨，颱風通過中央山脈後，南部、中部以北有大雨或豪雨。周二颱風向大陸移動，南部、東部、中部山區仍有大雨或豪雨機率。

明天周一是否有機會繼續放颱風假，曾昭誠表示，要看颱風被破壞程度，目前風雨預報只到今晚，今天白天會有明天的風雨預報，持續觀察，而周一南部、東半部仍是颱風影響最大的地區，有機會放颱風假。