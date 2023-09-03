高雄一名女子表示，就讀國中三年級的孩子學校舉辦3天2夜的戶外教學，時間為9月13至15日，費用5520元，2天早餐由飯店提供、供應1個便當，其他由學生自理，多數行程都是在逛商圈、百貨及Outlet，氣罵「這種校外活動是要教國中生如何敗家嗎？」圖文曝光，網友看了行程也力挺她，「完全不是價格問題，是行程爛到爆吧！」

原PO昨（2）日於臉書社團《爆料公社》指出，3天2夜戶外教學費用為5520元，除2天早餐由飯店供應、其中1餐提供1個便當，其他用餐時間皆由學生自理。行程除到遊樂園、夜市、老街和商圈，大多數都是到Outlet Shopping，整個教學行程就是買東西和花錢，「這種戶外活動是要教國中生如何敗家嗎？」

原PO表示，孩子若不參加戶外教學需到校上課，若不想到校需有正當理由才能請假，但平日只需家長口頭告知，無須另外提供證明，質疑校外教學期間，請假規範比平常還要嚴苛，「是變相逼學生參加嗎？」

原PO分享戶外教學行程表。（圖／翻攝自爆料公社）

從原PO上傳的照片來看，戶外教學費用5220元，包含車資、門票、膳食、住宿、保險等其他費用，行程第一天到新竹縣六福村主題樂園、中壢夜市，入住苗栗尚順君樂大飯店，晚上逛百貨公司；第二天到九份老街、西門町商圈、士林商圈夜市，入住台中麗寶福容大飯店，晚上到麗寶Outlet；第三天到麗寶探索樂園、麗寶Outlet，中途到一福堂百年老店休息，返回學校結束行程。

貼文曝光，吸引逾千名網友討論，「完全不是價格問題，是行程爛到爆吧！逛完中壢夜市卻住苗栗？隔天早上再衝九份？都坐車就飽啦」、「價格不貴，但以學校安排的行程來講的確很糟糕，除了行程路線時間不順之外，九年級生排兩天Outlet是要幹嘛」、「價錢還好，行程爛到爆，哪家旅行社安排的？」、「價格不貴，但行程很不順，第一天殺到新竹，北上到中壢，又回頭往苗栗？隔天又去新北九份，戶外教學應該可以增加一些寓教於樂的地方，畢竟開心的是小孩，花錢的是爸媽，也要讓爸媽覺得這個行程值得花錢吧」。