鴻海創辦人郭台銘宣布參選總統後，衝擊在野選情，民進黨總統參選人賴清德被認為已「躺著選」。對此，政治觀察者劉宗夏卻認為態勢轉趨對國民黨總統參選人侯友宜有利，且許多民調雖顯示侯加上民眾黨總統參選人柯文哲的支持度輸賴清德，但劉強調，去年縣市長選舉多數民調都高估了民進黨，合理推測很多民調如今也低估在野黨實力。

劉宗夏今（3）日在《中評社》撰文指出，即便郭台銘宣布參選，賴清德也不見得躺著選，且情勢反而對侯友宜有利，因過去討厭民進黨但也不喜歡侯的力量，將面臨「是否讓民進黨繼續執政下去，還是願意跟侯友宜重新相處，一起拿回政權」的抉擇。劉宗夏提到，雲林張榮味家族在郭台銘獨立參選前夕與侯友宜見面吃飯，釋放了關鍵訊號，也就是地方派系過去雖不喜歡侯，但當郭勢不可為，他們不可能去打必輸的仗。

劉宗夏進一步分析，目前許多民調雖顯示侯友宜加柯文哲的支持度都輸給賴清德，但他認為，去年縣市長選舉，民進黨在最穩的南部慘勝，其他地方都大敗，顯示若在野力量有一定程度凝聚，對決民進黨將佔有優勢。

「去年縣市長選舉多數的民調都高估民進黨」，劉宗夏說，民進黨去年大輸的程度遠超過多數民調的預期，若民調有高估民進黨的傾向，也可合理推測民調低估在野黨的實力的可能性。劉宗夏強調，在野力量士氣低迷、表態率偏低，導致賴清德民調被高估了。