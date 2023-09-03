日本日前開始向太平洋排放福島核汙水，引發區域高度關注與緊張。對此，資深媒體人黃揚明指出，行政院原能會即將降級，未來檢測核污染的任務，恐會由農業部、衛福部等單位主導，但提出繼續使用核電的在野黨，卻沒有發現這個問題。

立法院今年5月底三讀通過「核安會組織法草案」，原能會未來會改制為核能安全委員會，並從二級機關降級為三級機關，原能會主祕王重德當時表示，未來核安會將承接原能會的所有權責與業務，重點工作則為核電廠的除役及核廢料的管理。

黃揚明昨（2）日在中天政論節目《週末大爆卦》表示，原能會被降級的原因，是因為民進黨不要核電，未來若繼續執政，原能會會喪失功能，因此才把它變成一個不重要的機關。

黃揚明指出，日本排放核廢水引發的食安問題攸關國人權益，所以應要由專業機構進行處理，但現在，原能會即將被降級，未來無法與農業部、衛福部等單位平起平坐，最後檢測核汙水的任務，恐會變成前兩者負責處理，但提出繼續使用核電的在野黨，卻沒注意到這個問題，「能想像未來輻射相關問題是由農業部主導，數發部還可能會作哏圖，告訴大家核廢水不會有事？」