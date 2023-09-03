一名男網友分享，很多七年級的男生都未婚，然後抱怨找不到對象，讓他很好奇背後原因，直到最近他看了女性朋友參加聯誼的照片，發現姑且不論參加聯誼的男生工作有多好、口袋有多深，一堆人的外表都慘不忍睹，讓他認為外表就是主因，畢竟看到就喪失想進一步發展的念頭，引起網友討論。

一名男網友昨在PTT上分享，最近看到一位女性朋友參加聯誼活動的照片，發現活動現場超多男生，但放眼望去男生的外表都慘不忍睹，頭髮剪得參差不齊，要不然就是禿了，穿著打扮也很俗，會穿UNIQLO的人算是很時尚的。

男網友表示，聽朋友分享參加聯誼的經驗，現場的男生除了打扮令人不忍直視，靠近以後身上散發出來的氣味也很不妥，很多人身上都飄著衣服沒洗乾淨的霉味，有些人甚至還有口臭，光是要面對面聊天就很痛苦，根本不會有想要進一步發展的念頭。

男網友指出，很多30到40歲7年級男生抱怨找不到對象結婚，但這些人卻不好好審視自己的外表，就只會抱怨找不到台女。

貼文引起網友討論，「不懂得怎麼打扮真的是硬傷」、「台男就眼高手低啊，不檢討自己整天怪東怪西，難怪沒人要」、「是不結婚還是不敢結婚」、「眼高手低，以為越老越值錢，台女應該都要扒著他？」