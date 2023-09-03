大陸男星胡歌長相帥氣，憑著精湛的演技至今出演了不少影視作品，包括《射鵰英雄傳》、《仙劍奇俠傳三》和《風中奇緣》等，獲得不少觀眾的喜愛。豈料，日前胡歌先是表示自己要退出演藝圈，後又突曬出一張滿臉鬍渣的崩壞照，自稱對不起好多人又刪除發文，引起熱議。2日胡歌再曬出風景照就遭網友留言詢問「又怎麼了我的大小姐」，對此他也幽默反擊。

胡歌近日他在微博上的行為引起爭議，包括日前無預警發文透露「暫退演藝圈5年」的想法；又在車禍17周年當天表示「我對不起好多人，我希望對得起這短暫的一生」，令部分粉絲相當失望，甚至發文盤點過往胡歌劈腿、開黃腔、挺家暴男等言論，更直轟他對不起前女友江疏影。

2日胡歌再曬出一張風景照並標註日期「23.09.01」，雖並未多言但仍引起網友調侃：「又怎麼了我的大小姐？」，懷疑他又心情不佳，這句話不僅飆上熱搜，也引起胡歌注意，他深夜貼出與名叫「兒童」的愛貓的合照幽默反擊：「你才大小姐呢 」，笑翻不少網友。

貼文曝光後，短短9小時就吸引17.4萬人按讚，粉絲也留言回應：「咱老大說了，兒童才是大小姐」、「兒童霸氣發話：我才是大小姐」、「看到了胡歌歌家的大小姐，又是不虚此行的一天」、「知道了，獨寵你家大小姐」。

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