印尼雅萬高鐵預計8日舉行通車典禮，總統佐科威和中國國務院總理李強都將出席，10月1日正式營運。媒體報導，雅萬高鐵尚未取得營運許可。

美國有線電視新聞網印尼頻道（CNN Indonesia）報導，印尼交通部長布迪（Budi Karya Sumadi）今天試乘雅萬高鐵，表示10月將正式商業營運，之前會持續測試。

他說：「希望測試順利並得到好結果，以便在10月向大眾開放。」除了試乘雅萬高鐵外，布迪也試乘連接高鐵帕達拉朗站（Padalarang）和萬隆火車站的聯絡線，以確保高鐵旅客可順利接駁。

「雅加達郵報」（Jakarta Post）昨天報導，雅萬高鐵9月8日將舉行通車典禮，但至今仍未取得營運許可。

負責雅萬高鐵工程的「印尼中國高鐵公司」（Kereta Cepat Indonesia China，KCIC）發言人艾法（Eva Chairunnisa）表示，公司仍在申請營運許可，並說：「計畫正在進行中，（通車日期）延後與許可證發放無關，（通車典禮）仍按計畫進行。」

印尼海洋事務統籌部長盧胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）8月29日曾向媒體表示，佐科威（Joko Widodo）將在9月8日通車典禮上首次乘坐雅萬高鐵，並說「通車典禮後，高鐵將展開試營運，提供民眾免費搭乘一個月」。

「點滴網」（Detik）之前報導，李強將會和佐科威一起出席9月8日的通車典禮，因為雅萬高鐵是中國「一帶一路」的指標工程，也是東協成員國中的首項高鐵計畫。

印尼「時代報」（Tempo）曾引述交通鐵道局長穆罕默德利沙爾（Mohamad Risal Wasal）的說法表示，若沒有營運許可，包括免費試營運的營運許可，雅萬高鐵就不能通車。

運輸專家德迪（Deddy Herlambang）向「雅加達郵報」表示，政府不應在未取得營運許可的情況下讓大眾搭乘雅萬高鐵，認為在獲得營運許可前，必須獲得交通部的多項認證，以確保安全性和準備完善。

全長142公里的雅萬高鐵連接首都雅加達和萬隆（Bandung）兩大城市，最高時速350公里，由中國技術製造，是東南亞首條高速鐵路，為中國一帶一路計畫在印尼的指標工程，原訂2019年完工，但多次傳出問題，包括成本嚴重超支及商業營運時間延宕，原訂8月中起免費試乘又推遲至9月上旬。（編輯：郭中翰）1120903