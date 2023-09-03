刑事局長周幼偉8月底率隊赴大陸江蘇交流。圖為刑事局曾循金廈「小三通」模式，自大陸押解35名在柬埔寨落網的台籍詐騙集團成員返台偵辦。（本報資料照）

兩岸官方溝通中斷，不過在警務合作交流上，則持續進行，近日刑事局長周幼偉更率團赴大陸參加警學研討會，與大陸公安部副部長許甘露同場。一名資深高階警官指出，兩岸共打機制從未中斷，始終維持「低度但有效的溝通」，也都保有一定默契，最近大陸公安部與泰寮緬等國警方聯合設立協調中心，台灣雖無法直接參與，但有兩岸共打機制，也有助台灣打擊犯罪。

據中國警察網消息，由中國警察協會主辦的「第十八屆海峽兩岸暨香港、澳門警學研討會」8月28至31日在江蘇省蘇州市舉行，來自大陸、台灣、港澳的專家學者共約180人參加，共同探討新形勢下如何實現警務現代化和警務合作。出席致詞代表包括中國警察協會會長許甘露、蘇州市委書記曹路寶，江蘇省副省長李耀光，台灣刑事偵防協會理事長黃炳彰，以及香港警務處處長蕭澤頤，澳門員警總局局長梁文昌。

報導稱，幾位專家就警務現代化、人工智慧ChatGPT帶來的挑戰、打擊電信詐騙犯罪等主題發言；並稱此次研討會對兩岸和港澳合作打擊電信詐騙犯罪、毒品犯罪、洗錢犯罪、走私犯罪等實務工作，具有積極意義。

中國警察網提到的台灣出席代表，僅有民間人士黃炳彰，不過據知情人士透露，此次研討會，其實是由今年7月中剛上任的刑事局長周幼偉，率刑事局兩岸科代理科長蘇信雄，和幾位警務正及台灣刑事偵防協會成員一同參加；有大陸媒體注意到，大陸公安部副部長、國家移民管理局局長許甘露，首次以中國警察協會會長身分亮相。這代表台灣刑事局長周幼偉與大陸公安部副部長許甘露，一同出席了這場研討會。

一名刑事局資深高階警官指出，《兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》在蔡政府上台後，盡管偶有溝通不順暢，但從未中斷，雙方一直保持「低度但有效的溝通」，譬如之前轟動一時的新店帽T殺手、台南88槍嫌犯，都是循共打機制，從廈門遣返回台。

「他們會選擇性辦案，但不會都不處理」，資深警官說，雙方保有一定的低調默契，把案子辦好為優先，也不會刻意追求媒體曝光，他認為此次活動，大陸官方通稿對許甘露只用協會職銜，未用公安部官銜，就可看出是要避開兩岸政治敏感。

大陸公安部8月剛與泰國、緬甸、寮國警方，在泰國清邁舉行針對電信詐騙的專項打擊行動啟動會，並首次宣佈四國要建立綜合協調中心，嚴打人口販運、綁架、非法拘禁。資深警官說，這是很重要的動態，雖然台灣無法直接參與其中，但若共打機制能維繫，也有助於台灣打擊犯罪。

2020年5月，時任陸委會主委陳明通曾在立法院透露，2019年時任刑事局長黃明昭曾赴陸交流，也是參加警學研討會。走過疫情三年，此次刑事局長周幼偉率隊赴陸參與實體研討會，對兩岸警務交流實屬好事一樁。