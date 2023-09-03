中颱海葵暴風圈已在今晨碰觸花東一帶陸地，強度達中颱中限，氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，海葵颱風疑似開出針眼，颱風眼極小又清晰，代表正在增強中，估計颱風強度的T值迅速往上飆升，預測近中心最大風速可達120kts（每小時海浬數），相當於強烈颱風等級，情勢不太妙。

「觀氣象看天氣」今天在臉書發文，海葵颱風預測未來還會再增強，疑似開出針眼，T值迅速往上飆升，預測可達120kts，相當於強烈颱風等級，氣象局預測接下來移動速度將明顯放慢，加上海葵目前處於高海水熱焓量（暖水層較厚）的海域，有快速增強的空間，由於移動速度減慢，增加了接下來移動方向的不確定性，登陸時間也可能稍延後，持續嚴密監視。

觀氣象看天氣指出，海葵暴風圈已在清晨5點觸陸，環流十分暴力，且強度達到中颱中限，從雷達上來看環流十分扎實，颱風眼清晰可見，眼牆結構已成功建成，預估今天下午至傍晚中心登陸台東成功一帶，今深夜至明天凌晨從台南附近出海，明天晚間暴風圈逐漸脫離台灣本島。

至於風雨較明顯時刻，觀氣象看天氣指出，登陸前北部及西部沿海風大、東部風雨大；中心登陸時，全台風雨顯著，特別是登陸位置附近；中心出海後北部風大、南部風雨顯著，提醒今天到周一白天是颱風最為靠近的時候，全台務必嚴加戒備。