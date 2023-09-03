中職樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩Rakuten Girls」陳詩媛（綽號：十元），從日系偶像轉戰啦啦隊的她，其實從六歲起就與雙胞胎姐姐陳詩雅開始演藝活動，小時候曾經出演《求婚事務所》及《愛殺17》，如今姊妹倆一同登上樂天女孩琳妲的YouTube頻道，陳詩雅害羞表示「第一次穿泳裝錄影」就獻給琳妲，過程中還自爆姊妹有嫌隙，會暗自較勁。

擁有可愛的娃娃臉雙胞胎姐妹陳詩雅、陳詩媛其實在2006年播出的驚悚偶像劇《愛殺17》，姐妹倆就曾同台演出，飾演張韶涵的童年，長大後兩人成為AKB48台灣研究生一員，不過當年因為公司變革，陳詩媛決定不簽約輾轉加入樂天女孩，只有姐姐以「AKB48 Team TP」出道，並擔任隊長。

然而，去年已從「AKB48 Team TP」畢業的陳詩雅，被琳妲問到有沒有想要加入啦啦隊，陳詩雅坦言，自己不抗拒任何可能，這時一旁的陳詩媛則開玩笑表示，姐姐如果加入樂天女孩「我就退出」。

接著，陳詩媛自爆，姐妹倆過去曾在同一個偶像團體，當時有場人氣投票，姊妹倆都不幫對方投票，還會各自偷偷跟親朋好友拉票，暗中較勁，姐妹倆逗趣互動，笑翻現場工作人員。