大陸網友分享一張照片，只見2位出家師父走在路上，背著價格不斐的名牌包，引起網友熱烈討論，照片被轉發到臉書以後，吸引萬人朝聖討論，網友留言表示，「這是高配版的師父！社會在走，行情要有。」

大陸浙江一名網友近日在微博上PO出照片分享，在路上意外看到2位出家師父一個背著寶緹嘉（Bottega Veneta）的後背包，另一個則是背著LV（Louis Vuitton）的包，看來即便四大皆空、遁入空門，仍然無法抵擋名牌包的魅力。

有台灣網友將這張照片轉發到臉書社團《爆廢公社》上，並附上2位師父包包的價格，只見其中一位師父背的Bottega 中號Intrecciato編織後背包，一個要價台幣12萬元，另一位師父背的則是LV CHRISTOPHER經典EPI皮革後背包，一個台幣14萬9800元，驚人價格讓網友們吐槽說「這是高配版的師父！」

照片吸引萬人點讚朝聖，不少網友留言討論，「有錢到最後就無慾無求了」、「現在這個世道，出家可能更好賺」、「師父也略懂時尚喔」、「不奇怪，我見過很多修行者都很富有，出門高級進口車」、「社會在走，行情要有」、「最關鍵的應該是為何和尚有這樣的『鈔能力』吧？」

不過也有網友認為，搞不好師父們根本不懂時尚，只是剛好在市場找到兩款黑色的包包，這兩個包搞不好不是正品，是菜市場賣的仿冒便宜貨。