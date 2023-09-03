高雄60歲盧姓婦人的朋友介紹她加入網路投資股票公司，以低風險的方式獲得高利潤，但此集團要求盧婦先行匯款10萬元，行員察覺有異後報警處理。警方到場後，盧婦堅信自己沒被詐騙，反嗆員警「我自己待過金融機構耶，我有那麼笨嗎？我平常也有在投資股票啊」，本以為能夠阻止警方阻詐，沒想到警方一句「不然聯繫家屬」，盧婦才因此作罷。

盧婦透過朋友加入網路的投資股票公司，主打低風險高獲利的頭偕，來讓民眾上當，但行員發現盧婦要匯款的帳戶有異，因此請警察到場攔阻。

警方到場後，先是詢問盧婦與朋友的關係，盧婦對答流暢，好像事先演練過一樣，讓警方懷疑地詢問「對方有沒有教你怎麼說？」但盧婦堅定地否認，之後盧婦又告訴警方「我自己待過金融機構耶，我有那麼笨嗎？我平常也有在投資股票啊！」想藉此堵住警方的嘴。

不過警方依然鍥而不捨，表示要打給盧婦的親人，她一聽到警方搬出親人這招，頓時語塞，最後才妥協願意不匯款，成功守住10萬元。