高雄一名蔡姓老婦人與兒子蔡姓男子發生爭執，過程中蔡男賞了母親一巴掌，蔡婦事後到醫院驗傷並提告，檢方依傷害親屬罪將蔡男起訴。不過法官勘驗過衝突影片，發現蔡男僅是「輕輕打」，認定蔡婦傷勢非兒子造成，因此判蔡男無罪。

據判決書指出，去年7月1日上午11時許，蔡姓婦人與蔡姓兒子發生爭執，蔡男竟徒手毆打母親左臉頰，致其受有左臉頰挫擦傷之傷害，事後母親跑到醫院驗傷，蔡男到案後也坦承犯行，後續因認涉犯傷害直系血親尊親屬罪嫌，檢方依法起訴。

法官勘驗蔡婦驗傷診斷書，其上記載蔡婦受有左臉挫傷（發紅2公分×5公分）之傷勢，但蔡婦驗傷時間是當日下午3時17分，距離案發時間已約4小時，臉上紅腫情形卻仍然清晰可見，應是受到極大力道之拍擊。

不過法官勘驗2人衝突畫面，發現蔡男是以右手靠近母親左邊臉頰後，拍打其左臉頰，非高舉右手後揮下拍打，亦未見蔡母頭部有因此而晃動之情形，可見拍打力道應非甚鉅。

法官認為，就蔡婦受有驗傷診斷書所載之傷勢，是否是兒子拍打行為所造成，仍有合理懷疑存在，未能證明至通常一般人均不致有所懷疑，而得確信為真實之程度，加上沒有其他證據可證明兒子有攻擊行為造成她受傷，基於無罪推定原則，諭知蔡男無罪。