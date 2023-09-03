南橫公路（台20線）受海葵颱風影響，依據中央氣象局氣象情資研判三工處關山段轄區預估雨量約為豪雨至大豪雨等級，為確保用路人行車安全，關山段於今（3）日上午8時起預警性封閉南橫東端向陽至初來（149K至198K＋500）路段。
三工處也呼籲，民眾在颱風期間請避免上山，該處人員將待颱風災後道路狀況及巡查安全無虞後再開放通車。
此外，高雄市原民會在昨日就預先撤離山區民眾，至昨晚9時3原鄉包含桃源區8里、那瑪夏區3里、茂林區3里，總撤離人數為79人包含洗腎患者與臨產婦等。
南橫公路（台20線）受海葵颱風影響，依據中央氣象局氣象情資研判三工處關山段轄區預估雨量約為豪雨至大豪雨等級，為確保用路人行車安全，關山段於今（3）日上午8時起預警性封閉南橫東端向陽至初來（149K至198K＋500）路段。
三工處也呼籲，民眾在颱風期間請避免上山，該處人員將待颱風災後道路狀況及巡查安全無虞後再開放通車。
此外，高雄市原民會在昨日就預先撤離山區民眾，至昨晚9時3原鄉包含桃源區8里、那瑪夏區3里、茂林區3里，總撤離人數為79人包含洗腎患者與臨產婦等。
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