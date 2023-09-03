今年第11號中度颱風「海葵」今(3)日清晨暴風圈觸陸，迎風面東半部、恆春半島等風雨已明顯增強。中央氣象局表示，預估今日傍晚到晚間颱風中心將於台東登陸，終結4年無颱風登陸的紀錄，而下午期間花蓮、台東、宜蘭、屏東山區降雨轉趨明顯，尤其花蓮山區不排除今會有超大豪雨等級降雨出現。

氣象局預報員劉宇其表示，今晨海葵颱風已經來到台東東方160公里海面上，東半部、恆春等風雨已逐漸增強，由於颱風結構相當扎實，颱風中心最強對流預計今日下午會接觸到台東、花蓮附近陸地，不排出下午到傍晚時颱風中心會在台東登陸。

劉宇其指出，颱風帶來的降雨會以東半部雨勢最為明顯，下午花蓮台東、宜蘭、屏東山區將有豪雨等級以上降雨，花蓮山區不排除會有超大豪雨等級的降雨出現，東部山區也有豪雨或大雨發生；晚上颱風中心將逐漸進入西南部地區，預計高屏今天會有豪雨。

風力部分，今早蘭嶼已測得11級強陣風，花蓮成功則有8級陣風，預計風力持續增強，下午颱風中心接近時，台東可能會有13-14級強陣風，蘭嶼和綠島的強陣風甚至會來到15-16級；各沿海空曠地區及澎湖、馬祖也將有10至11級強陣風，其他地區及金門亦有局部8至9級強陣風出現的機率。

劉宇其表示，預計海葵颱風將維持現有強度接近，明天通過台灣進入台灣海峽時，由於進入導引氣流微弱的位置，預計周一到周三上半天颱風都還是在台灣海峽附近，因此會持續為台灣南部及東半部帶來強陣風和豪雨。