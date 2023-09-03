「補教天后」陳子璇在去年西洋情人節和補教名師高國華離婚，11年婚姻正式劃下句點，恢復單身後，她把重心放在大陸的補教事業，陳子璇近日則難得在網上曬照，她發文分享，唯有工作與愛不能辜負，還提到：「當你一旦感受戀愛的快樂，它就觸發其他所有動力」，不免讓外界好奇，陳子璇是否戀愛ing。

陳子璇近日則難得在網上曬自拍照，辣穿低胸解放有料上圍，她發文提到：「前幾天看到馬斯克的訪談，他說只有兩件事能讓他真正的快樂，就是：彼此深愛的人和熱愛的工作，這和我一直以來的信念相同，我常說：唯有工作與愛不能辜負，如果人要一直保有動力有活力，最大的精神來源，就是讓自己永遠忙碌著。」

陳子璇進一步提到：「戀愛可以讓人產生荷爾蒙多巴胺，是無法用任何事物取代的，當你一旦感受戀愛的快樂，它就觸發其他所有動力，讓每天的每件事都覺得美好，心情愉快又美麗，大家同意嗎？」網友還留言問：「所以有新的戀情了...」，還釣出陳子璇說：「沒有啦」。

補教名師高國華當年國道喇舌陳子璇，花邊新聞轟動一時，還被稱為「補教人生」，兩人2011年結婚，陳子璇後來把補教事業轉往大陸，加上疫情關係沒有返台，高國華則在台灣推動英文教育，雙方各自忙碌，在2020年協議離婚，直到2022年西洋情人節正式簽字，兩人沒有撕破臉，甚至高國華推出線上課程，陳子璇高調發文讚高國華是「補教界真正名師」，雙方好聚好散、彼此祝福。