Sho Intentional Walk✅

Shohei Ohtani intentionally walked in the 5th inning against the Athletics to the dismay of fans at the Oakland Coliseum.🐔

Credit: Ballys#大谷翔平 #Ohtani #Angels #GoHalos pic.twitter.com/LaaGfygJ08 — Anaheim Sports (@AnaheimSports1) September 2, 2023

奧克蘭運動家3日在主場系列賽戰勝天使，此戰雙方打線都很平靜，運動家投手送出8次四壞保送，其中3次奉送給大谷翔平。不過保送大谷的戰術奏效，讓天使攻勢屢遭中斷，終場運動家2比1逆轉勝。運動家本季躺平任人魚肉，除了爆冷3戰扳倒勇士，以及和他們一樣爛的皇家，幾乎沒打贏任何系列賽，對戰同區的霸權太空人僅有1勝9敗。

大谷翔平首局積極出棒，但是運動家投手布萊克本（Paul Blackburn）極力閃避，最後還是四壞保送，接著天使安打與高飛犧牲打，先拿1分避免被完封。第3局大谷球數領先，布萊克本仍無心對決，結果大谷敲成內滾出局。

天使菜鳥帕里斯（Kyren Paris）第5局揮出安打又盜二壘，大聯盟生涯首安與首盜同時出爐！但是得點圈有跑者，運動家就不給大谷機會了，直接敬遠四壞請他上一壘，觀眾對投手報以噓聲。運動家戰術得逞，下一棒祖瑞（Brandon Drury）敲了雙殺打。大谷後面追打曲球沒成，第9局最後打席又被敬遠四壞。

總計大谷翔平單場3次保送（2次敬遠），本季獲得21次敬遠改寫個人紀錄，他在2021年MVP球季獲得20次敬遠。美聯居次的是守護者拉米瑞茲（José Ramírez），他是有名的二壘打專業戶，也累積了18次敬遠，他個人紀錄是去年單季20次。