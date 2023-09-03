鴻海創辦人郭台銘日前宣布參選2024，使選戰呈現「四腳督」狀況，外界相當關注國民黨總統參選人侯友宜與民眾黨參選人柯文哲是否會合作。對此，有評論認為，儘管問題多、難度大，但近期有3個跡象顯示，藍白陣營多對合作持開放態度，不是不可能整合。

《中評社》今（3）日發表評論指出，儘管郭台銘的參選對在野陣營是一次重挫，恐會讓民進黨總統參選人賴清德獲利，然而，這也讓在野陣營的危機意識上升，並可能最終促成整合。首先，郭台銘的支持度並沒有因宣布參選而上升，反而增加藍營的危機感，刺激不少藍營支持者回頭支持侯友宜，且許多藍營政治人物和支持者也都與郭保持距離，或進行切割。

再來，國民黨主席朱立倫日前被問到在野整合是否有進展時透露，在野合作不一定是3人，兩兩談也可以，每天都會有新進展和結果，這表示黨內整合與藍白溝通，都有在持續進行，並且有新的進展。

最後，台中市長盧秀燕日前表示，非綠陣營整合9月會有結果，而柯文哲被問到相關話題時也回應可以談，但別一開始就討論立委席位分配問題，這表明無論是在野整合還是藍白合作，柯都持開放態度，且會順勢而為。

該評論研判，非綠陣營整合雖然問題多、難度大，但並非不可能，因除了很多在野政治人物正努力促成，支持者們也給予不少壓力。