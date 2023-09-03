【旅奇傳媒/編輯部報導】自即日起至10/15在桃園熱鬧展開的「2023世界客家博覽會」，眾多遊客都趁暑假帶著大、小朋友前往欣賞世客博各展區，桃園市政府觀光旅遊局特別與台灣高鐵公司合作，結合高鐵假期桃園行程，推出獨家導覽方案。

▲台灣高鐵公司營業資深顏昭立副總經理與相關部門主管共同參訪世客博，並由桃園市政府觀光旅遊局周柏吟局長親自接待，雙方並於場內交換伴手禮及進行合作意見溝通與交流。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

在世界客家博覽會期間，參加高鐵假期桃園行程的旅客，即可享有世客博免費定點定時免預約的導覽服務。無論是參加「高鐵+飯店」或「高鐵+租車行程」的旅客，當日憑高鐵假期車票參觀世客博，即可透過導覽老師的專業解說，了解客家文化如何與在地社會之間的因緣和合，體驗更深的客家文化內涵。

以高鐵假期「桃園和運租車2日自駕遊」為例，平日使用和運租車24小時專案，2人成行左營出發，搭配 Vios 或 Yaris 車款，費用包含來回高鐵票每人只要2,595元起，相當於買高鐵送租車，相當划算。

另外也有配合桃園飯店的住宿方案包含「和逸飯店．桃園館2日自由行」及「桃園城市商旅航空館2日自由行」，也都非常適合參訪世客博的遊客；更多超值產品可搜尋高鐵假期：

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