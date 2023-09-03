保羅喬治跟里歐納德自從2019年夏天組成快艇「雙星」，隨後4季幾乎都成奪冠熱門球隊，卻都因為兩人傷痛缺賽止步，不過喬治最近談到自己想跟里歐納德組隊的時間點，「早在里歐納德幫助暴龍奪冠之前，他在2019年成為自由球員之前，我和他就想一起打球了！」

「或許在2019年夏天我被交易前兩、三年，我們就討論過同隊打球，在他幫助暴龍奪冠後，我打電話給他恭喜，談話就變成一起打球，因為他也想跟我聯手，」喬治說，「我無法幫他發言，但我想替自己發聲，當然大家都知道他想去洛杉磯，快艇就是他想去的球隊。」

「當時我跟里歐納德討論，快艇已有一支實力不錯球隊，只是需要他的球星力量，他們有貝弗利、路威廉斯、沙梅特，還有教練團，就差他的球星力量，」喬治說，「我們討論過一起到快艇，可以在那邊做些什麼，所以他跟快艇談判時，就說過我也會加盟。」

只是外界始終關心喬治與里歐納德之間關係到底是否密切，喬治的說法是，「我們在一起打球前並非相當親密，但肯定是相當尊重彼此，我們擁有對方的電話號碼，我們偶爾會進行交談。」