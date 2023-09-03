進口蛋貿易商「超思」近日被爆料是資本額僅50萬元的1人公司，卻能在農委會（現農業部）啟動的專案進口雞蛋措施中，進口8814萬顆蛋，獲政府補貼1.75億元，而國民黨台北市議員徐巧芯進一步發現，食藥署今年8月曾查獲超思從巴西進口的一批雞蛋違規，內含濃度高時恐會導致血癌的物質。

徐巧芯今（3）日凌晨於臉書貼出食藥署8月的一份報告，內容顯示超思從巴西進口的雞蛋中，有近8.4萬公斤被抽檢出氟甲磺氯黴素0.021ppm、氟甲磺氯黴素胺0.008ppm，不符合食品安全衛生管理法第15條有關「動物用藥殘留標準」規定；徐表示，氯黴素因具骨髓毒性，濃度高時恐引發再生性不良貧血和致血癌的疑慮。

「這簡直又是一次政府『謀財又害命』的惡質作為！」徐巧芯好奇，讓一家奇奇怪怪的公司進口不合食安的蛋到台灣，農業部還要讓國庫虧損變相補貼，政府到底做何居心？令人憂心的是，藥品殘留只有這一批嗎？超思進口了8000多萬顆雞蛋，會不會有沒有抽驗到但是有殘留的？如果流入市面，農業部要負責嗎？

另外，徐巧芯還提出4個問題要求農業部回答，分別為1.巴西蛋品質不佳，為何會在收購名單中？2.是誰給超思巴西蛋的收購保證？3.超思的8000多萬顆蛋錢誰付的？每批價格為？4.進口蛋的品質有問題有沒有違約、罰款？

徐巧芯強調，這已經不只是貪財疑慮，而是食安問題，台灣的蛋不夠，向國外採購又貴又會致癌的蛋，「政府到底有多無能？請農業部慎重回應！」