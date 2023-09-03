財聯社報導，知情人士透露，以往交易所要求大陸央企集中路演、新能源企業集中路演的情況也存在，但這次通知房企針對上半年業績進行集中路演的情況比較少見。
上市房企前財務負責人表示，按照慣例，上市企業需要召開業績說明會，但沒有要求房企對業績進行集中路演。
針對這次交易所召集房企對業績進行集中路演一事，市場人士認為，可能意在增加投資者與房企交流機會，提振投資者對房企的投資信心，為房企潛在融資提供發聲機會。
上交所日前通知多家大陸房企於9月12日，對公司2023年上半年業績進行集中路演。參加的房企包括大陸央企、國企、混合制企業等，與會企業約在6家～7家左右。
財聯社報導，知情人士透露，以往交易所要求大陸央企集中路演、新能源企業集中路演的情況也存在，但這次通知房企針對上半年業績進行集中路演的情況比較少見。
上市房企前財務負責人表示，按照慣例，上市企業需要召開業績說明會，但沒有要求房企對業績進行集中路演。
針對這次交易所召集房企對業績進行集中路演一事，市場人士認為，可能意在增加投資者與房企交流機會，提振投資者對房企的投資信心，為房企潛在融資提供發聲機會。
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