財聯社報導，知情人士透露，以往交易所要求大陸央企集中路演、新能源企業集中路演的情況也存在，但這次通知房企針對上半年業績進行集中路演的情況比較少見。

上市房企前財務負責人表示，按照慣例，上市企業需要召開業績說明會，但沒有要求房企對業績進行集中路演。

針對這次交易所召集房企對業績進行集中路演一事，市場人士認為，可能意在增加投資者與房企交流機會，提振投資者對房企的投資信心，為房企潛在融資提供發聲機會。