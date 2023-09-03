中國基金報報導，多家機構和業內人士表示，由於股市持續震盪調整，行業輪動加快，權益型基金賺錢效應欠佳等因素，投資者整體對風險資產預期降低，新發權益類基金面臨發行艱難時刻。

但這些機構和人士也認為，權益類基金發行低點通常也是逆向布局的買點，目前陸股處於相對底部的位置，居民資產轉向權益市場仍是趨勢。從長期角度看權益資產投資性價比較高，而在基金發行低迷期投資，獲取更好業績的可能性也會大大提高。