美國印度裔共和黨總統參選人拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）日前稱，將保衛台灣直到美國擁有半導體自主能力為止，時間點約莫是2028年，他上周被追問在那「之後呢？」是否要將台灣交給北京？拉馬斯瓦米強調不會，表示美國擁有半導體自主能力後，對台政策將恢復為戰略模糊，稱自己的發言與政策是「實在話」。

綜合美國政治新聞網站Mediaite、「國會山莊報」（The Hill）、保守派網站「每日電訊」（The Daily Caller）報導，曾說每個台灣家庭都應該分配步槍的拉馬斯瓦米，8月中接受廣播節目「修伊特秀」（The Hugh Hewitt Show）專訪時稱，當選後的第一任期目標是帶領美國實現半導體自主，任期間對台「戰略模糊」策略將轉為「戰略清晰」，他將對北京表明不能對台行動，更稱2028年實現半導體自主後「承諾會改變」，令外界解讀他只保台到美國完成半導體獨立為止。

拉馬斯瓦米1日接受福斯新聞（Fox News）專訪時，被主持人羅伯茲（John Roberts）追問只願保台到美國半導體自主的立場。

羅伯茲說：「你說過，在美國實現半導體自主前，你將完全支持台灣，那在那之後呢？我們要把台灣交給中國嗎？」

Friendly note to @MSNBC: it's *semiconductors*, not superconductors. 😉 Once you’ve got that, now the important part: I’m the only Presidential candidate willing to state that we WILL defend Taiwan. The U.S. currently doesn’t even recognize Taiwan as a nation. Democrats and… pic.twitter.com/zwzpcPE90e — Vivek Ramaswamy (@VivekGRamaswamy) August 30, 2023

拉馬斯瓦米回應那是錯誤解讀，稱不會將台灣交給北京，羅伯茲繼續追問「之後呢？」

拉馬斯瓦米回答：「在那之後我們恢復現狀，也就是戰略模糊。」

拉馬斯瓦米說，不論是共和黨或民主黨人，都擁抱一個中國政策，「戰略模糊，拒絕稱台灣是一個國家，還記得川普因為接了台灣總統的電話被兩黨嘲笑嗎？…我認為那是不夠的，我認為我們必須清楚表明我們會捍衛台灣，因此我進階為戰略清晰，表明直到達成半導體自主，我們絕對會保衛台灣，因為這是台灣對美國最重要的地方，他們提供晶片，支撐我們的現代生活…」。

The Establishment's position on Taiwan right now is a joke: both political parties embrace the “One China" policy, refuse to state whether they’ll defend Taiwan, & criticize Trump for *picking up the phone* when the Taiwanese president called. I will say what no other… pic.twitter.com/RiRy9y6WO6 — Vivek Ramaswamy (@VivekGRamaswamy) September 1, 2023

羅伯茲接著繼續追問：「難道我們不支持中國境外的蓬勃民主國家？他們不只是工廠。」

拉馬斯瓦米回應：「當然，但事實是，現在兩黨的當權者並不承認台灣是一個國家。」他說現在的情況宛如一幅「諷刺漫畫」，「說來可笑，當我說台灣是國家，而我們會保衛台灣直到我們擁有半導體自主能力為止，然後我們就會回歸現狀，這是實在話，這是明確的，實際上也比任何一黨的對台政策更強硬」。