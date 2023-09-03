為建構符合特殊教育學校幼兒部學生需求之學習環境，教育部國教署透過「國立特殊教育學校充實及改善幼兒部設施設備計畫」，針對國立特教學校所設置之幼兒部補助總經費1500萬，以優化特教學校幼兒部教室環境，達到更佳學習成效。

國立和美實驗學校為設有特殊教育與普通高中融合學校，另安置有自閉症、發展遲緩的幼兒。為協助該校提供特殊需求幼兒適性學習的空間，透過國教署經費補助進行教室空間再造，並分區建置規畫藝術創作區、閱讀學習區、體能活動區、生活應用區，以利多元教學模式進行。

同時，和美實驗學校結合無障礙通用設計及智慧教室之概念，像是如廁空間規畫不同高度的無障礙洗手台與智能感應沖水系統，協助幼兒學生生活自理練習，且配合教育部美感政策推動，強化幼兒部整體空間生活情境與學習脈絡，建造海洋風格主題式設計，以提升學生色彩刺激及學習樂趣與參與動機。

另為因應學前幼兒部學生需提升多感官刺激訓練，和美實驗學校充實幼兒學習之設計教具，透過各種材質教具進行學習刺激，從簡到繁的軌道操作挑戰，促進學生手腦運用的精熟練習；多功能光桌遊戲組，讓學生充分透過燈光色彩的刺激，可進行創作，同時更刺激了觸感知覺及創新藝術體驗。

國立彰化特殊教育學校原幼兒部教學空間光線不足、空氣不佳，且因鄰近活動中心易受噪音干擾學習。依國教署建議透過計畫於校內閒置教室空間充分活化運用，整體造型融入美感設計以大自然藍天白雲及彩虹明亮色調，活潑學習氛圍。

彰化特殊教育學校原幼兒部的空間規畫主要仍以無障礙通用設計有教學區、幼兒自主學習空間，另增設教室外走廊活動區、樂高教具區、彩繪塗鴉區及置物空間。因應教學改革及需求，教學區添置液晶觸控電視，以智慧資訊系統互動教學，提升學習成效。