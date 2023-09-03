鴻海2022年甫完成董事改選，任期至2025年6月30日止。除了郭台銘外的3席董事為董事長劉揚偉、A事業群總經理王城陽及台大財金系兼任教授劉憶如，5席獨董為王國城、郭大維、黃清苑、劉連煜、陳玉敏。

鴻海發表聲明指出，郭台銘於49年前創立鴻海，並帶領集團深耕技術研發、創新營運模式，成為全球最大的電子製造服務企業，公司深深感謝創辦人近半世紀以來對於集團及全球電子產業的貢獻。

鴻海表示，郭台銘4年前正式交棒給專業經理人，集團在原先扎實基礎上繼續成長、茁壯，去年營收突破6兆元、今年的現金股利也創下1991年上市以來新高，可說是全球大型企業中非常成功的傳承案例。

鴻海指出，除了深耕既有的電子產業外，吉田也持續轉型。劉揚偉4年前接任董事長後，以電動車、智慧健康、機器人及人工智慧、半導體、新世代通訊等「3+3」策略，作為集團邁入下個50年的主要方向。

鴻海表示，集團提出的分享、合作、共榮，也是希望透過鴻海的全球地位，協助所在的24個地區，帶來當地經濟發展及優質就業機會，不論是以往或是未來，可以帶領集團永續發展，也繼續對提升人類福祉帶來最大的貢獻。