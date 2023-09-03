受颱風影響雨勢持續增強趨勢，宜蘭縣大同鄉台7線、台7甲線山區今（3日）上午已有陣風及間歇性強降雨；公路總局考量山區道路致災風險性高，為顧及用路人安全，不排除針對北橫公路台7線85.5 K至94 K（百韜橋至牛鬥）及中橫公路宜蘭支線台7甲線0K至50K（百韜橋至勝光）路段實施預警性封路。

依中央氣象局預報，海葵颱風影響，依氣象預判今日起至4日上午降雨最為劇烈， 四工處獨立山工務已預先在北橫公路台7線、中橫公路宜蘭支線台7甲線沿線進駐搶災機具及警戒人員。

公路總局考量山區道路致災風險性高，不排除針對北橫公路台7線85. K 5至94 K（百韜橋至牛鬥）及中橫公路宜蘭支線台7甲線0K至50K（百韜橋至勝光）路段實施預警性封路。

公路總局呼籲用路人，颱風來襲期間豪雨及強風易複合產生邊坡落石、坍塌及土石流，非必要避免進入山區，行駛山區道路沿線留意邊坡坍方落石危害，並請多利用公路總局省道即時路況系統（https://168.thb.gov.tw/）並隨時注意收聽廣播訊息，預先因應規畫行程。