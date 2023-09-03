海葵颱風上午7時中心位置在台東東方180公里處，向西轉西北西進行，中央氣象局前局長鄭明典分享一張天氣圖指出，海葵颱風的外圍環流已經環繞台灣，後續變化將受到台灣地形影響。

鄭明典今天在臉書貼出一張地面天氣圖指出，台灣處在整個季風低壓中，海葵颱風的外圍環流已經環繞台灣，而流體都是沿最容易走的路線，所以海葵的後續變化必然會受到台灣地形的影響。

鄭明典表示，從雷達回波可以看到，海葵在經度123度附近有稍微往南逆時針小繞一圈，那已經是台灣地形影響的特徵之一。

雷達回波顯示，海葵有稍微往南小繞一圈。(翻攝自氣象局)

氣象局表示，第11號颱風「海葵」中心目前在台東東方海面，向西北西移動，其暴風圈正逐漸進入台灣東部及東南部陸地，對宜蘭、花蓮、台東、新竹以南地區、恆春半島及澎湖構成威脅。今天到周二受颱風影響，其中今、明兩天影響最大，今全台有雨，東半部強風豪雨，南部地區及中部以北山區下半天起雨勢漸大。

氣象局表示，周一、二（4、5日）受颱風及其外圍環流影響，雨勢明顯且持續，其中東半部地區有局部豪雨等級以上降雨，北部地區及中南部山區有大雨或局部豪雨；周二颱風離開台灣本島，不過導引氣流減弱，在台灣海峽南側移動速度緩慢，對南部、東半部地區及中部山區帶來持續降雨，有大雨或局部豪雨，其他地區也有短暫陣雨。周三（6日）南部、東半部地區及中部山持續有大雨或豪雨。