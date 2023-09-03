天后Jolin蔡依林近期在大陸展開「Ugly Beauty 2023世界巡迴演唱會」，2日來到長沙開唱，她近年最廣為人知的作品便是 〈玫瑰少年〉，豈料這首歌卻頻頻被針對，不但現場的彩虹燈被取消，最後連歌直接被砍，連另一首〈怪美的〉也被改詞，氣壞不少粉絲，直批：「被砍得毫無道理」、「不要再把這麽偉大的一首歌狹隘化了」。

蔡依林當年推出歌曲 〈玫瑰少年〉，其中平權思想感動不少粉絲，但長沙演唱會曲目不見 〈玫瑰少年〉引發粉絲抨擊，直言：「在廣州演唱會之後被砍掉彩虹燈，到了長沙演唱會直接砍掉了這首歌。」引起其他粉絲認同，「舉報 〈玫瑰少年〉的人你們千萬要一輩子順順利利，你們的主子也要順順利利，千萬不要做成一個少數人」、「咋那麽多人對這首歌有這麽大的惡意呢」。

事實上，惹火粉絲的還不只 〈玫瑰少年〉被砍一事，有粉絲透露，〈怪美的〉這首歌也被臨時改詞，雖然蔡依林依舊唱出原本的歌詞，但第一段的「邪惡」兩個字在大螢幕上被改掉，也讓人不明所以，「別改詞刪歌，搞閹割，挺下頭的」、「玫瑰少年沒唱，怪美的被改詞…我說你們就這麽敏感嗎」。

亞洲天后Jolin蔡依林近期以 〈玫瑰少年〉與〈親愛的對象〉二度登上日本最強音樂頻道「THE FIRST TAKE」，兩支演唱影片在YouTube推出後，引起所有網友的熱烈迴響和高度讚賞，紛紛留言道：「比起歌聲和表現，更難能可貴的是她選擇兩首平權的歌曲傳達充滿愛的精神。」