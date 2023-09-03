顏男為了避免偷剪電纜觸電，還特地準備洗碗用防水塑膠手套。（高市林園分局提供／袁庭堯高雄傳真）

8月中旬林園分局大寮分駐所陸續接獲民宅報案，表示家中突然莫名停電，也有工地報案表示，突然不明原因停電造成工程進度延宕。警方獲報後立即成立專案小組展開追查，發現禍首竟是顏姓男子徒手偷剪電線、企圖變賣，員警埋伏後成功逮人，全案依竊盜、毒品案移送偵辦，高雄地檢署聲押獲准。

8月起，大寮所陸續接獲民眾報案，表示安裝在戶外的電箱，內部的電線疑似遭剪，電線不翼而飛。更有營建工地報案表示，部分區域突然無法用電，詢問台電並無停電情況，經過數日檢查，才發現電箱內的電線遭剪，工程也因此延宕多日。

警方調查發現，竊嫌鎖定容易侵入且監視器偏少的民宅或工地，過濾周邊的監視器影像比對，鎖定40歲的顏男涉有重嫌，立即向檢方聲請拘票。

專案小組經多日的巡邏及埋伏，8月30日在大寮區仁德路發現顏男，立即上前將他拘提到案，當場查獲遭竊電纜線及作案工具一批。

顏男為了避免偷剪電纜觸電，還特地準備洗碗用防水塑膠手套。員警也在其香菸盒內查獲海洛因捲菸1隻，全案依竊盜、毒品案移送偵辦，並建請檢察官聲押獲准。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！