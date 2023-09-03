有些人對朋友十分慷慨，無論是出錢、出力都甘之如飴，《摘星工廠》運勢專欄指出，獅子座、天蠍座、射手座一旦認定對方是值得交往的朋友，不管身上是否有錢，都會十分大方，認為值得付出。

▍獅子座

獅子座不管是否有錢都會展現出大方的一面，因為他們天生愛面子，絕不允許名聲敗壞。不過，雖然時常喜歡撐場面而大方，但卻不是傻傻付出，真沒錢的時候不會為難自己。但對於身邊的人，獅子是真心想用花錢的方式來表達關心，就算沒錢也會想辦法。

▍天蠍座

天蠍座極少有守財奴的心理，花錢向來大方的他們，只要覺得值得能獲得快樂，就絕不會手軟。若能被天蠍座認定，對方就有了值得付出的條件，而關係若是再更好一些，變成他們心中無可取代的位置，就會掏心掏肺，把一切最好的都留給對方。

▍射手座

射手座看待錢財的來去，可說是十分「佛系」，認為有錢就該花，沒錢時就去賺，這是他們花錢可以大方的基本心理。而射手也不愛計較得失，對於認定的人更是如此，加上因足夠信任也認為感情值得投資，所以無論是否有錢，絕不會小氣。