今（3日）為農曆7月19日，是太歲星君聖誕，正所謂「太歲當頭坐，無喜恐有禍」，風水命理老師谷帥臻提醒，2023癸卯年是60年一次的「黑兔年」，有5生肖犯太歲，可在這天前往廟裡為太歲祝壽，藉此消災祈福，還能催財、旺事業。

谷帥臻老師在《旺好運》運勢專欄指出，「犯太歲」一詞常令人聞之色變，當值太歲遇到「坐、沖、刑、害、破」的生肖簡稱犯太歲，而依造民間習俗，沖犯太歲者普遍會在新春期間到廟宇或在家裡安奉值年太歲，請求太歲庇佑一年的平安順遂。

不過卻很少人知道農曆7月19日是太歲星君聖誕，這天可回到自己年初安奉太歲所在的廟宇，或有供奉「太歲星君」、「斗姆元君」或太歲之首「殷交大元帥」的廟宇幫太歲慶生祝壽，除了感謝太歲上半年的照顧，也祈求太歲繼續加持下半年運勢，平安度過犯太歲之年。

谷帥臻老師表示，今年的太歲聖誕是天干地支欣逢六十甲子的第一個「甲子日」，同時是建除家「定日」且為癸卯流年之「歲祿」，此時向太歲祈福許願催旺財、官、健康的效果相當好。

另外，谷帥臻老師也強調，癸卯年當值的太歲星君是「皮時大將軍」，沖犯太歲的生肖有「兔坐太歲」、「雞沖太歲」、「鼠刑太歲」、「龍害太歲」、「馬破太歲」，這些生肖別忘了至廟宇向太歲祝壽；若在家安奉太歲者，當日可在家焚香，準備壽桃、四果、壽金等供品，向太歲祝壽祈福，可保運勢順遂平安。