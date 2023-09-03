香港影帝梁朝偉2日獲頒第80屆威尼斯影展終身成就獎，成為首位獲此獎項的華人演員，梁朝偉在台上激動落淚，感謝香港電影的培養，太太劉嘉玲的愛與支持，以及來自世界各地的粉絲，而劉嘉玲事後曬出梁朝偉和獎盃的合照，甜蜜寫下：「老虎帶獅子回家」。

梁朝偉獲頒第80屆威尼斯影展將終身成就金獅獎，台灣時間2日晚舉行頒獎典禮，由導演李安擔任引言並頒獎，李安形容，梁朝偉一個眼神能說的話，比許多演員一段完整的獨白還要多，「這是一個可以透過他吸引你去夢想和想像的靈魂。」2人曾合作《色戒》，該片當年也拿下金獅獎，此次該獎項由李安交至梁朝偉手上，別具意義。

梁朝偉在台上激動落淚，感謝香港電影的培養，太太劉嘉玲的愛與支持，還有來自世界各地的粉絲，而劉嘉玲事後曬出梁朝偉和獎盃的合照，甜蜜寫下：「老虎帶獅子回家」，短短7字閃到最高點，喜悅之情溢於言表。

梁朝偉、劉嘉玲出席威尼斯影展領獎，劉嘉玲甜蜜愛相隨，她也曬出搭船合照，梁朝偉、劉嘉玲分別穿白、黑色上衣，並寫下：「美麗的水城」，閃到最高點。