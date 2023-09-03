一名1歲半男童發育不良且四肢纖細，但腹部卻異常隆起，與常見營養不良所導致的凸肚子，明顯不同。經進一步電腦斷層掃描，重組出的影像震撼現場所有醫療團隊，其體內竟有一個胎兒，為「胎中胎」的案例，屬於極罕見疾病，發生率約為50萬分之一。醫指出，若胎中胎長得過於龐大，恐會影響宿主造成嚴重問題，甚至死亡。

家醫科醫師闕壯理於個人Instagram帳號「drjohnchueh」分享一起特殊案例，他提到，2015年一群來自美國聖地牙哥海軍醫院的醫師，前往東南亞進行人道醫療援助，當時他們發現一名1歲半男童與當地孩子一樣，皆有發育不良、四肢纖細的情況，但看似蛋白質不足造成的腹部隆起，卻有些異常。

闕壯理提到，該名男童肚子與其說是隆起，更像是肚皮被底下的東西撐起來。對方母親表示，孩子的肚子在他8個月左右時就開始逐漸變大，因沒有表達過任何不適，所以並未進一步尋求醫療協助。

接著，闕壯理說，醫療團隊對該男童的肚子做詳細評估，結果於右下腹發現有一個大約14X9X9cm的腫塊，不會造成痛感，也無法移動。後續安排高階的電腦斷層，顯現出的清晰影像震撼現場所有人，可看到腫塊包覆著一條相對完整的脊椎，向下連接骨盆，原本應是手腳的位置，變成缺乏骨骼的肉芽肢端，顯然是一個「胎中胎」案例。

闕壯理指出，胎中胎原本是同卵雙胞胎，但在發育期間其中一個胎兒被另一個胎兒包覆住，無法進行正常生長。為使男童順利成長，醫療團隊最終決定在醫療船上進行手術切除，雖然巨大的胎中胎擠壓到男童的部分器官，不過所幸影響不大，病理結果也顯示為良性，最終順利康復。

闕壯理補充，胎中胎和畸胎瘤不同，前者包含中軸骨、完整四肢或器官，屬於良性不會惡化；後者則是混亂的組織集合，有各種牙齒、骨頭、頭髮等，有很低的機率會變成癌症。他說明，胎中胎屬於極罕見疾病，發生率約為50萬分之1，至今只有200件左右的醫學案例報告。若胎中胎長得過於龐大，恐影響宿主的內臟，造成嚴重問題，甚至死亡。