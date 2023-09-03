海葵今（3）清晨5時暴風圈觸陸，預估下午登陸台東，全台愈晚風雨愈大，台鐵表示今日晚間6點前，全線對號列車停駛，僅宜蘭線維持正常，同時為疏運台北到花蓮及花蓮到台北的旅客，222次對號列車和219次對號列車恢復行駛，其他列車視風雨情況調整，提醒旅客出門前可先查看列車最新運行資訊，如欲退換票，可持未使用的車票到各車站辦理退票。

●西部幹線（基隆=潮州=枋寮間）

1. 逆行列車–

（1）對號列車：自123次（台北站11時58分）後全部停駛，除165次行駛至潮州、271次行駛至彰化。

（2）區間（快）車：正常行駛，視風雨狀況調整。

2. 順行列車–

（1）對號列車：自122次（高雄站12時05分）後全部停駛，除282 次行駛至七堵、126次行駛。

（2）區間（快）車：正常行駛，視風雨狀況調整。

●東部幹線

1. 順行列車–

（1）台北往花蓮對號列車: 停駛。

（2）台北往台東對號列車：停駛。

（3）台北往花蓮區間（快）車：停駛。

（4）宜蘭線（八堵=蘇澳新）正常行駛，視風雨狀況調整。

（5）北迴線（蘇澳新=花蓮）區間（快）車：停駛。

（6） 222次對號列車（樹林11時24分開），樹林=花蓮恢復行駛，花蓮=瑞穗間仍停駛。

2. 逆行列車–

（1）台東往花蓮、台北對號列車及台東=花蓮區間(快)車:停駛。

（2）花蓮往台北對號列車:停駛。

（3）花蓮往台北區間（快）車：停駛。

（4）北迴線（花蓮=蘇澳新=頭城）區間（快）車：停駛。

（5）宜蘭線（蘇澳新=八堵）正常行駛，視風雨狀況調整。

（6）219次對號列車（花蓮12時18分開），花蓮=樹林恢復行駛。

台鐵表示，環島列車1次、2次潮州=台東=台北停駛；南迴線各級列車全區間停駛；平溪、深澳、內灣、六家、集集、沙崙線等各支線則是正常行駛，視風雨狀況調整。

台鐵提醒民眾因應颱風變化，出門前可到台鐵官方網站查詢列車最新運行資訊，或撥打台鐵局24小時旅客服務電話（02）2191-0096或0800-765-888。如購買上述期間內各級列車車票的旅客，可自程車日起一年內，遲未經使用的車票到各車站辦理退票，免收手續費。